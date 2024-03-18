Подмосковье 18 марта 2024, 18:17 Тендер на строительство блочно-модульной котельной объявили в Рузе Медиаархив Подмосковья

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Конкурс на строительство блочно-модульной котельной объявили в Рузе. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, разработать документацию, а также построить объект и установить необходимое оборудование.

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Работы выполнят по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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