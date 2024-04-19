Подмосковье 19 апреля 2024, 15:50 Тендер на ремонт тротуаров объявили в Краснозаводске Медиаархив Подмосковья

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Конкурс на ремонт подъездной автодороги, тротуаров и парковочных мест объявили в Сергиево-Посадском городском округе. Заявки на участие в электронном аукционе можно подать до 6 мая.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

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Исполнителю предстоит отремонтировать тротуары, дорогу к подъездам и парковку в Краснозаводске на улице Строителей, 9.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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