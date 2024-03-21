Подмосковье 21 марта 2024, 17:18 Тендер на ремонт дорог объявили в Богородском округе Медиаархив Подмосковья

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Электронный аукцион на ремонт автомобильных дорог объявили в Богородском городском округе. Подать заявку на участие в торгах можно до 4 апреля.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

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Подрядчику предстоит отремонтировать более шести километров дорог в деревнях Калитино, Щекавцево и Белая, в селах Стромынь и Мамонтово, а также в поселке Обухово.

Заказчиком работ выступает администрация Богородского городского округа Московской области.

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