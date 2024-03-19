Подмосковье 19 марта 2024, 16:48 Тендер на реконструкцию тепловой сети объявили в поселке Ильинское-Усово Медиаархив Подмосковья

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Конкурс по реконструкции тепловой сети в поселке Ильинское-Усово объявили в городском округе Красногорск. Всего планируется отремонтировать 2,5 километра труб.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

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Исполнителю предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и реконструировать тепловую сеть в поселке Ильинское-Усово на улице Центральная усадьба городского округа Красногорск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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