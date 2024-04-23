Подмосковье 23 апреля 2024, 18:05 Тендер на реконструкцию теплосетей объявили в Лосино-Петровском Медиаархив Подмосковья

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Конкурс в электронной форме на реконструкцию участков теплосетей объявили в Лосино-Петровском. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Исполнителю предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, а также выполнить работы по реконструкции объекта. Речь идет об участках тепловых сетей от котельной 8/15 до т/к Строителей, 2.

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