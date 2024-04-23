23 апреля 2024, 18:05
Тендер на реконструкцию теплосетей объявили в Лосино-Петровском
Конкурс в электронной форме на реконструкцию участков теплосетей объявили в Лосино-Петровском. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.
Исполнителю предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, а также выполнить работы по реконструкции объекта. Речь идет об участках тепловых сетей от котельной 8/15 до т/к Строителей, 2.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
Лосино-Петровский
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