Подмосковье 18 марта 2024, 18:34 Тендер на проведение капремонта здания колледжа объявили в Раменском Медиаархив Подмосковья

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Конкурс на проведение капитального ремонта колледжа объявили в городском округе Раменский Московской области. Всего планируется отремонтировать более пяти тысяч квадратных метров здания учебного заведения.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

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Исполнителю предстоит подготовить проектную документацию, провести инженерные изыскания, провести капитальный ремонт здания «ГБПОУ МО „Раменский колледж“ и установить необходимое оборудование.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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