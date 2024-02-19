Подмосковье 19 февраля 2024, 13:09 Тендер на проведение капремонта Дворца культуры объявили в Павловском Посаде Медиаархив Подмосковья

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Конкурс на выполнение капитального ремонта Дворца культуры «Павлово-Покровский» объявили в Павловском Посаде. Профинансирует реконструкцию Московская область.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, извещение о проведении открытого конкурса опубликовано в Единой информационной системе. Заказчиком выступает ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства», заявки принимаются до 4 марта 2024 года.

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Победителю в конкурсе предстоит провести проектные и изыскательные работы, подготовить здание к капитальному ремонту, заменить электрические сети, систему канализации и теплоснабжения, а также благоустроить территорию около дворца и посадить деревья и кустарники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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