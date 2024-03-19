Подмосковье 19 марта 2024, 16:58 Тендер на проектирование перехода через железную дорогу объявили в Королеве Медиаархив Подмосковья

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Конкурс на проектирование строительства пешеходного перехода через железнодорожные пути объявили в Королеве. Работы проведут в рамках программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023–2027 годы.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

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Исполнителю предстоит спроектировать строительство разноуровневого пешеходного перехода через железнодорожные пути у станции Подлипки-Дачные в городском округе Королев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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