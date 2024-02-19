Подмосковье 19 февраля 2024, 15:01 Тендер на организацию лечения жителей в санаториях Крыма объявили в Подмосковье Медиаархив Подмосковья

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Конкурс на проведение лечения в санаториях Крыма жителям, имеющим льготы, объявили в Подмосковье. Цена контракта 46 миллионов рублей.

Как сообщили в комитете по конкурентной политике Московской области, извещение об открытом электронном тендере опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

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Победитель конкурса должен будет организовать санаторно-курортное лечение жителям Московской области, имеющим льготы, а также детям-инвалидам с сопровождающими лицами, в санаториях Крыма, которые специализируются на лечении заболеваний нервной системы, органов пищеварения, эндокринной системы, мочеполовой системы, органов дыхания.

Заказчиком выступает ГКУ МО «Дирекция единого заказчика Министерства социального развития Московской области», заявки принимаются до 7 марта 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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