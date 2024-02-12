Подмосковье 12 февраля 2024, 18:54 Тендер на оказание услуг по захоронению ТКО объявили в Подмосковье Unsplash

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Тендер на оказание услуг по утилизации отходов очистки фильтрата полигонов захоронения ТКО методом обратного осмоса объявили в Подмосковье. Соответствующее размещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Исполнителю предстоит бесперебойно оказывать услуги в течение всего срока действия контракта. Работы будут проводиться ежедневно 24 часа в сутки без выходных и праздничных дней.

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Отмечается, что ежесуточный объем уничтожения концентрата фильтрата — от 90 до 150 кубометров в сутки. Подача заявок на участие в тендере завершится 19 февраля 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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