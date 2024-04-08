Подмосковье 08 апреля 2024, 18:24 Тендер на капремонт центра соцобслуживания «Балашихинский» объявили в Реутове Медиаархив Подмосковья

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Открытый конкурс на капитальный ремонт комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский» объявили в Реутове. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

В рамках модернизации объекта запланировали заменить кровлю, обустроить металлические козырьки над входными группами и пандусы для маломобильных групп населения. Помимо этого, исполнителю предстоит построить металлические лестницы третьего типа со второго этажа, выполнить отделку и утепление фасада, а также переоборудовать бассейн для занятий маломобильных групп населения.

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Завершить работы планируется в первом квартале 2025 года.

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