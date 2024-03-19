Подмосковье 19 марта 2024, 16:29 Тендер на капремонт тепловых сетей объявили в Волоколамске Медиаархив Подмосковья

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Конкурс на подготовку проектной документации и капитальный ремонт тепловых сетей объявили в Волоколамске. Всего планируется модернизировать более двух километров труб.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

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Исполнителю предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и провести капитальный ремонт сетей теплоснабжения Волоколамска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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