Подмосковье 22 апреля 2024, 19:00 Тендер на капремонт котельной объявили в Щелкове Медиаархив Подмосковья

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Конкурс в электронной форме на выполнение капремонта котельной объявили в Щелкове. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

По словам министра правительства Московской области по конкурентной политике Елены Волковой, объект находится на Институтской улице. Подрядчику предстоит подготовить необходимую документацию, произвести обследовательские работы и экспертизу проектной документации, а также осуществить поставку оборудования.

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Прием заявок на участие в конкурсе завершится 6 мая.

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