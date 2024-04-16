Подмосковье 16 апреля 2024, 16:59 Тендер на капремонт канализационных сетей объявили в Балашихе Медиаархив Подмосковья

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Конкурс на капитальный ремонт канализационных сетей в микрорайоне Заря объявили в городском округе Балашиха. Работы необходимо завершить в октябре 2025 года.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

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Подрядчику предстоит демонтировать старые канализационные сети, провести подготовительные и земляные работы, отвести сточные воды и установить круглые сборные железобетонные канализационные колодцы диаметром 1,5 метра, а также благоустроить территорию.

Работы финансируются за счет средств областного и окружного бюджетов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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