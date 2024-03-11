Подмосковье 11 марта 2024, 15:53 Тендер на капитальный ремонт колледжа объявили в Наро-Фоминске Unsplash

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Открытый конкурс на капитальный ремонт кровли учебного корпуса ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» объявили в Подмосковье. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова сообщила, что образовательное учреждение находится деревне Алабино. Исполнителю предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и выполнить сам ремонт.

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Прием заявок на участие в тендере завершится 18 марта.

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