21 февраля 2024, 16:17
Тендер на капитальный ремонт дорог объявили в Наро-Фоминске
Электронный аукцион на проведение ремонтных работ по капитальному ремонту автомобильных дорог объявили в Наро-Фоминском городском округе. Начальная цена контракта — свыше 15 миллионов рублей, заявку можно подать до 28 февраля 2024 года.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответсвующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.
Реклама
Подрядчику предстоит капитально отремонтировать участок дороги «подъезд к деревне Загряжское» и парковку у деревенского кладбища, парковку у кладбища на дороге «город Верея, улица Заводская», дорогу «подъезд к кладбищу деревни Афанасьево» и парковку у кладбища.
Заказчиком выступает комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности администрации Наро-Фоминского городского округа Московской области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новая дорога от М-9 «Балтия» выведет транзитный поток из Павловской Слободы.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Наро-Фоминск
Аукционы
Ремонтные работы
Реклама
Реклама