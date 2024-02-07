Важное 07 февраля 2024, 15:39 Андрей Воробьев: новая дорога от М-9 «Балтия» выведет транзитный поток из Павловской Слободы Автор фото: Антон Чернов

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Дорогу от М-9 «Балтия» строят в Павловской Слободе под Истрой в два этапа. Она облегчит движение машин в этом направлении и выведет транзитный поток из населенного пункта. Сейчас подготовительный этап, после которого в апреле начнется активный. Вместе с тем появятся мосты через реку Беляну, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

К сентябрю 2025 года откроют дорогу от Новорижского шоссе к Академической улице в Павловской Слободе.

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«Двухполосная дорога длиной 2,6 километра нужна тем, кто едет со стороны Истры или Москвы. Водители смогут быстрее доехать с Новой Риги и не заезжать в поселок. Так мы дополнительно снизим нагрузку на Павловскую Слободу», — сообщил Андрей Воробьев.

Кроме того, построят три моста через реку Беляну и выезд на существующую транспортную развязку на М-9 «Балтия».

Это поможет облегчить движение в нескольких точках Истры, подчеркнул губернатор.

Те, кто испытывает неудобства, особенно в часы пик, когда транзитный поток, смогут беспрепятственно проехать по этой магистрали, сэкономив огромное количество времени. Андрей Воробьев

По проекту предусмотрели комфортное освещение, тротуары, ливневую канализацию. По словам Андрея Воробьева, удобство необходимо в каждой детали.

Автор фото: Антон Чернов

«Я очень надеюсь, что в течение полутора лет и инженерные сооружения сделаем, и подготовку территории осуществим, и, самое главное, саму магистраль построим», — заключил глава Подмосковья.

Сейчас на строительную площадку завозят материалы, полноценная работа начнется 1 апреля.

«Откроем дорогу к 1 сентября 2025 года — на год раньше срока», — сказал представитель подрядчика Агаси Газоян.

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