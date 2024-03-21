21 марта 2024, 17:55
Тендер на благоустройство дворов опубликовали в Павловском Посаде
Тендер на благоустройство дворов опубликовали в Павловском Посаде. Госзакупку разместили на портале ЕАСУЗ. Работы проведут в этом году.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, дворы благоустроят на улицах Классона, Кржижановского, Советской, Ухтомского и Чкалова в Электрогорске.
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«Объявлен открытый конкурс в электронной форме на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в Павлово-Посадском городском округе Московской области в 2024 году» — сообщила глава ведомства Елена Волкова.
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Благоустройство
Павловский посад
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