Подмосковье 21 марта 2024, 17:55 Тендер на благоустройство дворов опубликовали в Павловском Посаде Медиаархив Подмосковья

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Тендер на благоустройство дворов опубликовали в Павловском Посаде. Госзакупку разместили на портале ЕАСУЗ. Работы проведут в этом году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, дворы благоустроят на улицах Классона, Кржижановского, Советской, Ухтомского и Чкалова в Электрогорске.

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«Объявлен открытый конкурс в электронной форме на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в Павлово-Посадском городском округе Московской области в 2024 году» — сообщила глава ведомства Елена Волкова.

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