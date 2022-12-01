01 декабря 2022, 13:17
Температуру в системе отопления Подмосковья повысят из-за морозов
Все котельные Московской области перешли на усиленный режим работы из-за низких температур. В некоторых районах Подмосковья уже зафиксировали до -20 градусов.
Температура теплоносителей повысилась во всем регионе. По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, системы отопления имеют функцию автоматической регулировки в зависимости от погоды за окном. Наладка происходит под контролем подмосковных диспетчеров.
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Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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