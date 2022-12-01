Экология 01 декабря 2022, 08:35 Температура воздуха в Подмосковье снизилась до -20 градусов в ночь на 1 декабря Синоптик «Фобос»: сильные морозы зафиксировали в ночь на 1 декабря в московском регионе Сайт мэра и правительства Москвы

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Зима началась в московском регионе с сильных морозов. Прошедшей ночью в области зафиксировали -20 градусов, в столице похолодало до -13 градусов. Об этом РИА «Новости» рассказал синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Первая зимняя ночь началась в столичном регионе с 20-градусных морозов. Самыми студеными традиционно оказались восточные районы Подмосковья. Так, минимальная температура воздуха на полюсе холода, в Черустях, составила -20,1 градуса», — сообщил он.

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При этом, по его словам, в Электростали столбики термометров опустились до -20,3 градуса. Базовая станция в Москве утром 1 декабря показала -13,3 градуса. Это на пять градусов ниже нормы первого зимнего месяца и на один градус холоднее, чем в январе.

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Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что морозы ожидаются в регионе и на следующей неделе. Например, 5 декабря ночью похолодает до -15 градусов, днем температура составит -6…-11 градусов.