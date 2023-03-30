Подмосковье 30 марта 2023, 20:59 Тематические пасхальные мастер-классы пройдут в подмосковных клубах «Активного долголетия» с 1 по 16 апреля Телеграмм канал «Активное долголетие»: https://t.me/dolgoletieMO / Министерство социального развития Московской области

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В Подмосковье с 1 по 16 апреля во всех клубах проекта «Активное долголетие» пройдут тематические мастер-классы «Пасхальное яйцо». Об этом сообщила пресс-служба Минсоцразвития Московской области.

С 1 по 16 апреля во всех клубах «Активного долголетия» пройдут тематические мастер-классы «Пасхальное яйцо». Пенсионеров научат создавать красивые и оригинальные украшения для Пасхи.

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«На мастер-классах опытные преподаватели помогут участникам освоить различные техники декорирования. Будут использоваться различные материалы — краски, нитки, бисер, ленты и другие украшения. Каждый участник проекта сможет выбрать тот стиль, который ему нравится больше всего», — сообщили в Министерстве соцразвития региона.

На мастер-классах участников научат изготавливать яйца из газетной лозы, методом валяния, объемной аппликации и росписи яиц с использованием различных техник.

Ранее губернатор Андрей Воробьев предложил ввести льготное посещение музеев для пенсионеров по принципу «Пушкинской карты» для молодежи.

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