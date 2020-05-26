«Тележки добра» появились в Подмосковье. В 38 магазинах можно оставить продукты для нуждающихся

Во время пандемии коронавируса все стараются помочь тем, кто больше в этом нуждается. С 9 апреля по всей стране запустили акцию «Тележки добра». В Подмосковье уже установили 38 тележек, в которых можно оставить продукты для нуждающихся.

В акции «Тележки добра» уже участвует 81 регион. Продукты собирают в 1262 магазинах по всей стране. Оставить покупки можно в специальных тележках или боксах.

Принять участие в акции могут все неравнодушные граждане. Наборы отправляют малообеспеченным и многодетным семьям, одиноким пенсионерам, инвалидам и другим незащищенным категориям граждан.

Формируют коробки волонтеры акции #МыВместе. Они развозят продукты по адресам.

С начала акции нуждающимся отправили более 47 тонн продуктов — помощь получили более 10 тысяч семей.

В Московской области оставить продукты можно в 38 магазинах.

Акцию запустил Общероссийский народный фронт в рамках общероссийского движения взаимопомощи #МыВместе. Благотворительный сбор продуктов для нуждающихся стартовал 9 апреля.

Помогают жителям и предприятия. Например, подмосковные производители нескольких известных брендов молочной продукции и детского питания отправляют гуманитарную помощь нуждающимся семьям и одиноким мамам. Наборы получили уже более трех тысяч подмосковных семей.