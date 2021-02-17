«Шанс найти боевых товарищей». Телемост с двумя городами провели в Котельниках в память о ветеранах

Телемост «Связь поколений» провели в Котельниках. Его посвятили Дню защитника Отечества и 32-летию вывода советских войск из Афганистана. Видеоформат знаковой конференции связал три города-побратима: Котельники, Рогачев и Судак.

Ветераны из трех городов поздравили друг друга с наступающим Днем защитника Отечества. Они разделили и радость встречи, и слезы от воспоминаний.

К участникам подключился Виктор Сагайдак, прошедший войну в Афганистане, Чечне. Боевые операции он вспомнил со слезами на глазах. Под пулями приходилось терять друзей и сослуживцев.

Он старший прапорщик ФСБ России в отставке. Телемост для него — реальный шанс отыскать боевых товарищей.

Хоть 30 лет уже прошло, а все равно всплывает. А вдруг я своего друга какого-нибудь встречу? У меня был Андрей Дедовский такой, он сам из Белоруссии Виктор Сагайдак.

В каждом городе подготовили праздничную программу. Телемост «Связь поколений. Память, живущая в сердцах» проводят третий год подряд. Прежде общение проходило с белорусским Рогачевом, а затем присоединился и крымский Судак.

«Здесь можно пообщаться со своими сверстниками и еще лучше узнать историю. Это очень большая поддержка с разных сторон», — отметила юнармеец Оксана Попова.

А глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин выразил надежду на то, что к телемосту присоединятся и другие города.

Это такая связь поколений и городов. Чтобы не забывать наше прошлое, вспомнить и донести до молодежи память о событиях войны и о тех подвигах наших отцов и дедов Сергей Жигалкин

А в завершение мероприятия все три стороны вместе исполнили песню «Здравствуй, мир».