«Люди защищали свое государство». Разведчик рассказал о войне в афганистане

15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Ветеран войны Валерий Бодряшов рассказал «360» как это было.

«Жутко даже вспоминать, прошло ведь почти 40 лет, а кажется, будто вчера это было. Снится порой Файзобад, а когда там были - мама снилась, родные», — сказал Валерий.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов издал приказ о командировании в Афганистан опытных оперативных работников с целью борьбы бандформированиями. Валерий Бодряшов работал в московском управлении КГБ СССР тогда, многие из его коллег написали рапорт по отправке в Афганистан

Рапорт подал и Валерий Бодряшов. Он служил в составе спецгруппы «Каскад», был разведчиком

«Мы обретали источников среди афганцев, получали информацию о нахождении бандформирований. Условия, конечно, жуткие, ни питьевой воды, ни света нет», — рассказал он, вспоминая о тех днях.

Информацию передавали советской армии, которая уничтожала боевиков

«Мы набирались опыта, можно сказать, тогда лет 30-40 борьбы с террористами, боролись с бандформированиями. Каждый вечер — попытка взять город, обстрелять, каждый вечер с гор неслись в наш адрес пулеметные очереди», — продолжил вспоминать ветеран.

При планировании спецопераций стояла задача: сохранить в безопасности мирное население. Валерий Бодряшов отметил, что запомнилась ему самая первая операция. Афганец поставил информацию, что в горах имеется склад боеприпасов.

«Взяли его, вертолетный полк, как минимум четыре вертолета. Афганец ни разу не летал. Одно дело он на ишаке своем, а тут поднялись в воздух, он не может узнать пейзаж, летали летали, наконец увидели флаг мусульманский, отбомбились и улетели», — добавил Валерий Бодряшов.

Домой спецгруппа «Каскад» вернулась до окончания конфликта, но Афганистан до сих пор приходит Валерию Бодряшову во снах.

«Я всегда говорю, и любой медик скажет - нет людей, которым не присуще чувство страха. И переборов его как в Великую Отечественную, так и здесь, люди защищали свое государство», — заключил ветеран.

В Афганистане погибло около 15 тысяч советских солдат. Им посвящены пейзажи Валерия Бодряшова