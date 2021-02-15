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    15 февраля 2021, 06:28

    «Люди защищали свое государство». Разведчик рассказал о войне в афганистане

    Екатерина Шамина, Екатерина Бутовская

    15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Ветеран войны Валерий Бодряшов рассказал «360» как это было.

    «Люди защищали свое государство». Разведчик рассказал о войне в афганистане

    «Жутко даже вспоминать, прошло ведь почти 40 лет, а кажется, будто вчера это было. Снится порой Файзобад, а когда там были - мама снилась, родные», — сказал Валерий.

    Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов издал приказ о командировании в Афганистан опытных оперативных работников с целью борьбы бандформированиями. Валерий Бодряшов работал в московском управлении КГБ СССР тогда, многие из его коллег написали рапорт по отправке в Афганистан

    Рапорт подал и Валерий Бодряшов. Он служил в составе спецгруппы «Каскад», был разведчиком

    «Мы обретали источников среди афганцев, получали информацию о нахождении бандформирований. Условия, конечно, жуткие, ни питьевой воды, ни света нет», — рассказал он, вспоминая о тех днях.

    Информацию передавали советской армии, которая уничтожала боевиков

    «Мы набирались опыта, можно сказать, тогда лет 30-40 борьбы с террористами, боролись с бандформированиями. Каждый вечер — попытка взять город, обстрелять, каждый вечер с гор неслись в наш адрес пулеметные очереди», — продолжил вспоминать ветеран.

    При планировании спецопераций стояла задача: сохранить в безопасности мирное население. Валерий Бодряшов отметил, что запомнилась ему самая первая операция. Афганец поставил информацию, что в горах имеется склад боеприпасов.

    «Взяли его, вертолетный полк, как минимум четыре вертолета. Афганец ни разу не летал. Одно дело он на ишаке своем, а тут поднялись в воздух, он не может узнать пейзаж, летали летали, наконец увидели флаг мусульманский, отбомбились и улетели», — добавил Валерий Бодряшов.

    Домой спецгруппа «Каскад» вернулась до окончания конфликта, но Афганистан до сих пор приходит Валерию Бодряшову во снах.

    «Я всегда говорю, и любой медик скажет - нет людей, которым не присуще чувство страха. И переборов его как в Великую Отечественную, так и здесь, люди защищали свое государство», — заключил ветеран.

    В Афганистане погибло около 15 тысяч советских солдат. Им посвящены пейзажи Валерия Бодряшова