Подмосковье 23 марта 2023, 13:26 Технопарк для одаренных детей в Долгопрудном полностью заработает 1 сентября 2023 года

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В Долгопрудном продолжается строительство уникального технопарка для одаренных детей в составе «Физтех-лицея» имени Капицы. Работы завершают 500 человек с помощью 15 единиц техники. Образовательный кластер полностью заработает 1 сентября 2023 года, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Объект возводят в рамках федерального проекта «Современная школа». Последний является частью нацпроекта «Образование».

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«В корпусе для проживания учащихся завершаются отделочные, электромонтажные работы, ведется устройство фасадных конструкций. В здании детского технопарка продолжаются кровельные и фасадные работы, отделка помещений, монтаж внутренних инженерных сетей, лифтового оборудования», — сообщил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

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Кампус для проживания включает в себя 103 двухместные комнаты. Среди них шесть помещений предназначены для маломобильных детей. Площадь здания составляет 7,5 тысячи квадратных метров.

Детский технопарк рассчитан на 500 мест. В нем предусмотрели учебные аудитории, актовые залы, лаборатории, театральную студию, музей техники и научных достижений, столовую на 400 мест с пищеблоком, студии звуко- и видеозаписи, медпункт, планетарий, мастерские. Площадь объекта составляет 26,6 тысячи квадратных метров.

Планируется, что обучение в технопарке разделят по сменам.

Строительство образовательного кластера ведется в два этапа. В прошлом году в нем открыли начальную школу на 425 мест, а 1 сентября этого года строительство технопарка полностью завершится.

В апреле 2021 года Локтев заявил, что к осени 2023 года все здания кластера заработают. В декабре прошлого года на стройке побывал губернатор региона Андрей Воробьев. Тогда готовность объектов составляла 50 и 80%.

Технопарк рассчитан на 1150 детей. Ежегодно его будут посещать по 10 тысяч школьников.

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