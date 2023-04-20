Подмосковье 20 апреля 2023, 15:31 Технологию нейтрализации запаха обсудили с общественниками на егорьевском КПО «Восток» КПО Восток

Читать 360tv в

КПО «Восток» в Егорьевске два раза в год проводит встречи с общественниками. На подобных мероприятиях комплекс знакомит старост Егорьевского района с работой по сортировке мусора, рассказывает о перспективах КПО и обсуждает совместные проблемы.

На очередной встрече со старостами близлежащих населенных пунктов обсудили технологии нейтрализации запаха. На обсуждении также присутствовал глава округа Дмитрий Викулов.

Реклама

Руководитель КПО Восток представил проект дегазации первой карты размещения отходов. Это необходимо, чтобы реально оценить объемы образовавшегося газа и выработать технические решения по основным компонентам системы дегазации.

Председатель Совета депутатов Егорьевска Николай Лавров, подчеркнул, что неприятный запах надо ликвидировать и создать комфортные условия для проживания жителей. Уже в августе приступят к строительству факельной установки. Работы завершат в этом году.

«Если нам совместными усилиями удастся реализовать первый этап дегазации по запуску факела без выработки электроэнергии — это большая победа, мы избавимся от запаха», — заключил он.

Глава округа заявил об ответственном подходе КПО «Восток» к решению вопроса по нейтрализации запаха. Он также предложил создать рабочую группу из представителей органов власти, КПО и общественности, чтобы доводить результаты работы до общественности.

Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили, что парки и дворы в регионе благоустроят к лету по строгому алгоритму уборки. Он состоит из восьми пунктов, каждый из которых помогает преобразить территорию.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».