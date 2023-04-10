Подмосковье 10 апреля 2023, 14:08 Парки и дворы в Подмосковье облагородят к лету по строгому алгоритму уборки Хромушин рассказал об алгоритме уборки в парках и во дворах Подмосковья

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Сезон благоустройства и наведения чистоты начался в Подмосковье — для этого разработали отдельный алгоритм. Он состоит из восьми пунктов, каждый из которых помогает преобразить территорию. Об этом рассказал вице-губернатор Евгений Хромушин.

Он напомнил, что в Московской области — 184 парка, свыше 15 тысяч дворов и более 300 зон отдыха.

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«Сейчас наиболее актуальной сезонной темой является наведение порядка на территориях. В первую очередь, это уборка после зимы. Было много снега, много переходов температуры через 0 градусов», — отметил Хромушин.

Все городские округа Подмосковья работают в единой системе, отвечающей за наведение чистоты и порядка. Регулярно составляют рейтинги.

Есть алгоритм — восемь действий, которые нужно провести для того, чтобы мы зачли объект убранным. Евгений Хромушин

Все обращения жителей, связанные с уборкой территорий, отрабатывают, в том числе, в подмосковном Центре управления регионом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 22 апреля состоится традиционный субботник.

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