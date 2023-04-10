10 апреля 2023, 14:08
Парки и дворы в Подмосковье облагородят к лету по строгому алгоритму уборки
Хромушин рассказал об алгоритме уборки в парках и во дворах Подмосковья
Сезон благоустройства и наведения чистоты начался в Подмосковье — для этого разработали отдельный алгоритм. Он состоит из восьми пунктов, каждый из которых помогает преобразить территорию. Об этом рассказал вице-губернатор Евгений Хромушин.
Он напомнил, что в Московской области — 184 парка, свыше 15 тысяч дворов и более 300 зон отдыха.
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«Сейчас наиболее актуальной сезонной темой является наведение порядка на территориях. В первую очередь, это уборка после зимы. Было много снега, много переходов температуры через 0 градусов», — отметил Хромушин.
Все городские округа Подмосковья работают в единой системе, отвечающей за наведение чистоты и порядка. Регулярно составляют рейтинги.
Есть алгоритм — восемь действий, которые нужно провести для того, чтобы мы зачли объект убранным.
Евгений Хромушин
Все обращения жителей, связанные с уборкой территорий, отрабатывают, в том числе, в подмосковном Центре управления регионом.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 22 апреля состоится традиционный субботник.
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