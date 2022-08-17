Технологический лицей в Истре построят раньше срока

Фундамент школы, три этажа детского сада, бассейн и сцена амфитеатра — а ведь еще два месяца назад здесь было чистое поле. В Истре продолжается строительство областного технологического лицея имени Долгих.

На территории расположится учебный корпус на 960 мест, рядом — детский сад для 320 малышей. Оборудуют здесь и стадион с трибунами, а также площадку с беговыми дорожками и тренажерами.

«Планируем завершить вертикальные и горизонтальные конструкции зданий детского сада и приступить к устройству кровли», — говорит руководитель проекта Олег Алешин.

В новом лицее будут работать лучшие преподаватели страны. Ребята от двух до 18 лет будут осваивать здесь IT-профессии и обучаться инженерии.

«Радует тот факт, что мы видим опережение по срокам строительства и профессиональную организацию процесса. Полная уверенность, что все идет хорошо. Надеемся, что строители не будут сбавлять обороты», — сказал депутат Московской областной думы Роман Володин.

Санкции не стали помехой для строительства. Большинство материалов отечественного производства.

По планам, технологический лицей откроет свои двери для детей в октябре 2024 года, но подрядчики обещают, что строительные работы закончат раньше.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии 15 новых школ и детских садов 1 сентября в Подмосковье.