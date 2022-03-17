Техническую готовность к пожароопасному сезону проверили в Солнечногорске

Солнечногорские спасатели уже начали готовиться к пожароопасному сезону. В округе прошла межведомственная проверка, на которой местные службы показали, в каком состоянии находится техника и оборудование. Члены комиссии обратили особенное внимание на автопарк, беспилотные летающие аппараты и средства тушения пожаров.

«Мы должны быть полностью готовы к периоду паводков. И поэтому обязательно проверяем готовность всех наших оперативных служб, в том числе личный состав, оснащение, парк автомобилей, который будет задействован в предупреждении и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций», — сказал глава г. о. Солнечногорск Виктор Родионов.

Источник фото: телеканал «360»

Всего в ходе проверки оценили состояние 21-й единицы техники. Такие инспекции проводятся два раза в год, весной и осенью, чтобы спасатели могли с уверенностью выезжать на помощь, а местные жители были уверены, что им никакой огонь не страшен.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев проверил гидроузел в Можайске и подчеркнул, что перед властями всех округов стоит задача не допустить подтоплений.