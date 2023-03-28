Подмосковье 28 марта 2023, 18:12 Технадзор свыше 1,5 тысячи раз проверил медицинские центры Подмосковья с начала года УТНКР

Читать 360tv в

Технадзор Подмосковья контролирует капитальный ремонт детских и взрослых поликлиник, больниц, родильных домов и женских консультаций. Так, с начала года специалисты совершили около 1,5 тысячи выездов на объекты.

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский отметил, что регулярный строительный контроль за капремонтом гарантирует не только соблюдение подрядной организацией всех технологических процессов, но и выполнение работ строго в срок.

Реклама

Ремонт объектов здравоохранения позволит жителям Московской области получать высококачественную медицинскую помощь в современных кабинетах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медики региона получили еще около 400 участков в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске по программе «Земля врачам».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».