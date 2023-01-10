Подмосковье 10 января 2023, 12:25 Технадзор принял 80 отремонтированных подъездов в Серпухове в 2022 году

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Специалисты управления технического надзора капремонта Московской области (ГБУ МО «УТНКР») в 2022 году приняли более трех тысяч модернизированных подъездов в 46 городских округах региона. При этом 80 из них расположены в домах в Серпухове.

Ремонт парадных провели в многоквартирных домах на улицах Энгельса, Чернышевского, Химиков, Центральной, Физкультурной, Советской, Пушкина, Осенней, Октябрьской, Новослободской, Крупской, Звездной и других. В них заменили окна и светильники, покрасили стены и привели в порядок выходные группы.

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«Специалисты строительного техконтроля внимательно следят за проведением ремонтных работ мест общего пользования в городских округах Подмосковья, контролируя качество и срок проведения работ», —сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

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Ремонт провели в рамках программы «Мой подъезд». В финансировании проекта участвуют не только местные жители, но и управляющие организации, а также муниципальное и региональное правительство.

Отметим, что ГБУ МО «УТНКР» занимается комиссионными приемками работ, контролирует капитальный ремонт на объектах, за который отвечают региональные министерства и ведомства. Кроме того, управление помогает в восстановлении инфраструктуры ЛНР и ДНР.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил своевременно отрабатывать жалобы и запросы, которые жители региона оставляют на портале «Добродел».