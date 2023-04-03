Подмосковье 03 апреля 2023, 13:37 Театральные коллективы из 19 округов выступят на областном фестивале с 7 по 9 апреля Администрация Рузского городского округа

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Областной театральный фестиваль «Рузский софит» пройдет с 7 по 9 апреля в Центре культуры и искусств в Рузе. В нем примут участие 20 коллективов из 19 округов Подмосковья.

На фестивале «Рузский софит» режиссеры и актеры любительских коллективов представят зрителям свои полнометражные работы или эксперименты в области театрального искусства. В жюри фестиваля войдут актеры, педагоги по актерскому мастерству, а также специалисты данной области.

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