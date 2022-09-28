Театр в Ногинске представит премьеру пластического спектакля о любви 7 и 8 октября | 360°

Подмосковье 28 сентября 2022, 13:49 Поделиться Telegram

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Viber Театр в Ногинске представит премьеру пластического спектакля о любви 7 и 8 октября

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В начале октября в Московском областном театре драмы и комедии представят очередную необычную премьеру. В Ногинске можно будет посмотреть новый пластический спектакль «Любимая кассета моей младшей сестры». Название говорит само за себя, постановка будет основываться на любимой многими музыке хитах 70-80 годов.

Использоваться будет не только советская эстрада, но и мелодии, которые были популярны за рубежом. Режиссером новой постановки стала Светлана Зотова. Пока еще вовсю идут репетиции, первые показы спектакля для зрителей пройдут 7 и 8 октября.

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Мероприятие обещает быть необычным и интересным, зрителей ожидает масштабное музыкальное действо с танцами и песнями. Будут то и дело меняться музыкальные композиции, и на этом фоне будут сменять друг друга и картины, которые при этом возникают на смене. Можно будет увидеть множество историй о любви, встречах и расставаниях, ссорах и примирениях. Номера будут лирическими и комедийными, они дадут большой простор для фантазии каждого зрителя.

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