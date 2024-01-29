Подмосковье 29 января 2024, 23:26 Театр «Современник» предоставит бесплатные билеты проходящим реабилитацию бойцам СВО в Подмосковье Unsplash

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Бесплатные билеты получат бойцы специальной военной операции, проходящие реабилитацию в центре «Ясенки» под Подольском. Их предоставит театр «Современник».

Соответствующую инициативу предложила актриса Алена Бабенко и представители театра, чтобы поддержать участников военных действий. Бойцы получили возможность выбрать спектакль, который они хотят посетить, а театр предоставит им бесплатные билеты.

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За прошедшую неделю шесть бойцов посетили три спектакля в театре. Они остались очень довольны выступлениями артистов. После каждого из спектаклей военные смогли познакомиться за кулисами с организаторами.

Подобные мероприятия помогают раненым бойцам в их физическом и эмоциональном восстановлении, а также способствуют их социальной адаптации. Они позволяют военным не только почувствовать поддержку общества, но и дают им возможность насладиться высоким искусством.

«Мы выражаем благодарность всем артистам театра „Современник“ за их участие в этом благотворительном проекте и желаем бойцам дальнейших радостных моментов от посещения спектаклей», — добавил руководитель центра реабилитации «Ясенки» Михаил Маслов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что более пяти тысяч человек обратились в региональное отделение фонда «Защитники Отечества».

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