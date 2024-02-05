Подмосковье 05 февраля 2024, 18:03 Татьяна Терешина из Старой Купавны 12 лет проработала водителем автобуса без аварий Телеканал «360»

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Жительница Старой Купавны Татьяна Терешина — одна из немногих женщин-водителей автобуса в Богородском округе. За рулем она проработала 12 лет, и за это время она ни разу не допустила аварий на дороге.

Профессиональный путь Татьяны начинался совсем в другой сфере. Она была воспитателем в детском саду, а после пошла работать кондуктором. Спустя 17 лет подала заявление на место водителя. Для нее решение не было спонтанным.

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«Человек я любопытный. Когда работала кондуктором, у меня был водитель Андрей Кузин. Он рассказывал, как, что ремонтировать, что происходит с машиной. Я все это запоминала, мне было интересно», — поделилась Татьяна Терешина.

Многие пассажиры уже привыкли и доверились Татьяне. Начальство не раз получало положительные отзывы о ее работе.

«Были благодарности. Жители писали - скажите ей большое спасибо, она не отказала в провозе, когда у меня не было денег. Конечно, человеческое понимание — это очень важно в наше время. Также она очень ответственный водитель», — рассказала заместитель директора по перевозкам межмуниципального автотранспортного предприятия № 12 города Ногинск Мария Ахромкина.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с февраля средняя зарплата водителей «Мострнсавто» превысит 100 тысяч рублей. Она вырастет на на 5,5%.

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