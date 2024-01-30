Важное 30 января 2024, 18:31 Глава Подмосковья: средняя зарплата водителей «Мострансавто» превысит 100 тысяч рублей с февраля Воробьев: зарплаты сотрудников «Мострансавто» вырастут на 5,5% с февраля

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Зарплаты сотрудников «Мострансавто» вырастут на 5,5% с начала февраля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Для водителей, приезжающих из других регионов, предусмотрели места проживания в некоторых городских округах. Средняя зарплата превысит 100 тысяч рублей.

Подмосковье регулярно улучшает условия работы для водителей, привлекая лучших из других регионов.

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«Часть автобусов, особенно зимой, находится в ремонте. Для этого нужны и слесари, и водители. С 1 февраля мы увеличим зарплату сотрудникам „Мострансавто“ на 5,5%», — подчеркнул губернатор.

В виде альтернативы общежитию предусмотрели компенсацию за съемное жилье — девять тысяч рублей в месяц.

Средняя зарплата шофера составит более 100 тысяч рублей. Помимо зарплаты, иногородние могут рассчитывать и на материальную помощь для обустройства на новом месте —10 тысяч рублей в течение первых трех месяцев. Андрей Воробьев

Вместе с тем водителям «Мострансавто» выдадут фирменную сезонную одежду.

«Отпуск до 42 дней, путевки на летний отдых детям. Также возобновили возможность обучения на категорию D за счет предприятия с выплатой стипендии», — подчеркнул Андрей Воробьев.

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