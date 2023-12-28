Подмосковье 28 декабря 2023, 16:27 Тарифы на проезд в наземном транспорте Подмосковья не изменятся в 2024 году Фото: unsplash.com

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С 1 января 2024 года цены на проезд в наземном общественном транспорте Московской области останутся неизменными. Об этом сообщили в Центре безопасности дорожного движения региона.

В региональном комитете по ценам и тарифам напомнили, что перевозка пассажиров осуществляется по маршрутам с регулируемыми и нерегулируемыми тарифами.

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«На маршрутах по регулируемым тарифам стоимость проезда установлена с 1 ноября 2023 года постановлением правительства Московской области. Увеличение таких тарифов с 1 января 2024 года не предусмотрено», — пояснили в ведомстве.

По картам «Стрелка» и «Тройка» поездка обойдется пассажирам в 49,47 рубля, банковской карте — 50 рублей. В пригородном сообщении за каждые 2,5 километра пути стоимость увеличивается на шесть-семь рублей.

На коммерческих маршрутах цены пересматривают перевозчики.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что развитие транспортной системы Подмосковья активно продолжится в 2024 году. К моделированию новых маршрутов подключают искусственный интеллект.

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