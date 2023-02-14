Подмосковье 14 февраля 2023, 15:51 «Там я нужнее». Хирург из Подмосковья рассказал о месяце работы в зоне СВО Подмосковный хирург рассказал о месяце работы в зоне СВО

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Хирург из Павловского Посада месяц провел в зоне СВО, помогая раненым бойцам. За это время он смог спасти жизни более чем 400 человек. В беседе с «360» мужчина рассказал, как это было.

В зону СВО Александр отправился в конце прошлого года и провел там ровно месяц. Двое его сыновей проходят срочную службу в армии.

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«Там такие же дети, как и у меня. Учитывая, что я уже свыше 15 лет активно занимаюсь хирургией, что в этом и есть вся специфика моей работы, она может принести пользу в той среде», — поделился он.

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Решение отправиться в зону СВО было непростым, но твердым. Работа оказалась тяжелой — медик трудился круглые сутки с небольшими перерывами на сон.

Александр рассказал, что специфика работы — в многочисленных осколочных ранениях, которые особенно коварны, ведь никогда не знаешь, куда именно попал осколок и что он повредил.

«Вроде, кажется, снаружи — простая дырочка, а внутри все перемолото просто в муку, приходилось и кишечник резецировать, и селезенку сносить, и почку удалять от одной маленькой дробинки несколько миллиметров в диаметре», — сказал хирург.

По его словам, большинство бойцов торопились вернуться в строй и продолжить помогать сослуживцам, и даже мужчины с тяжелыми ранениями отказывались возвращаться домой.

«Там плакать некогда, там конвейер. Одного больного вывели — пять-десять минут на переподготовку. В коридоре очереди из больных. Стабильно пять-шесть человек ждут», — поделился Александр.

По мнению медика, одного месяца в зоне СВО было недостаточно, ведь он может оказать помощь еще большему числу бойцов. Врач признается, что любит свою работу и будет готов продолжить спасать соотечественников.

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