Подмосковье 16 апреля 2024, 17:43 Талдомские лесничие рассказали школьникам о выращивании сеянцев Комитет лесного хозяйства МО

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Талдомские лесничие провел урок для учащихся Новоникольской школы по выращиванию сеянцев. Специалисты рассказали детям, как долго растут деревья, сколько нужно усилий, чтобы получить из семян ростки.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, ученикам школьного лесничества «Лесной патруль» лекция очень понравилась.

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После урока ребята вместе с наставниками из Танинского участкового лесничества высадили в теплице семена кедра и сеянцы туи, чтобы наблюдать за их ростом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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