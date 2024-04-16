16 апреля 2024, 17:43
Талдомские лесничие рассказали школьникам о выращивании сеянцев
Талдомские лесничие провел урок для учащихся Новоникольской школы по выращиванию сеянцев. Специалисты рассказали детям, как долго растут деревья, сколько нужно усилий, чтобы получить из семян ростки.
Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, ученикам школьного лесничества «Лесной патруль» лекция очень понравилась.
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После урока ребята вместе с наставниками из Танинского участкового лесничества высадили в теплице семена кедра и сеянцы туи, чтобы наблюдать за их ростом.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Школьники
Талдом
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