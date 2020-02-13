Таксист или бомбила? «360» проверил подмосковных нелегалов

Корреспондент «360» и сотрудники ГИБДД проверили такси в подмосковном Жуковском. Как выявить нелегального перевозчика среди таксистов и почему их услугами лучше не пользоваться — в материале «360».

Ранним утром в подмосковном Жуковском сотрудники ГИБДД, Минтранса и местные партийные активисты проверили такси. Рейд провели в рамках борьбы с нелегалами. И тут все не так просто. Оказывается, иногда таксисты даже сами не знают, что являются нелегалами, а их цены нисколько не ниже официальных.

В Жуковском нелегалов отлавливают сообща сразу несколько ведомств. Но и этого недостаточно. Чтобы доказать обман, таксистов берут «на живца». Под видом пассажиров активисты вызывают так называемого таксиста, садятся в машину, а ее госномер передают сотруднику ГИБДД. Уже через пару минут машину останавливают. Пассажиры превращаются в свидетелей, доказательства собраны.

Источник фото: телеканал «360»

Правда, таксисты не всегда понимают, в чем дело. Иногда их удивление не наигранно. Кто-то уверяет, что работает официально и даже пытается предоставить документы и дозвониться до так называемого начальства. Звонит и правду в фирму, только безуспешно. Ведь наказание для самого нелегала это — штрафы за отсутствие лицензии, путевого листа и даже стоимость услуг эвакуатора. А вот юридическим лицам все это обойдется в несколько раз дороже. Поэтому трубку никто не возьмет и штрафы придется платить самому. Многие это понимают только когда встречаются с сотрудниками ГИБДД.

Но и официальные на первый взгляд таксисты на деле тоже могут оказаться нелегалами. Самые хитрые из них обклеивают свои автомобили узнаваемой желтой или белой пленкой для такси и даже умудряются подключиться к какому-нибудь агрегатору. Но и эта маскировка не срабатывает. Таких таксистов выдает все тот же госномер и сайт, где можно проверить, есть ли у водителя разрешение.

Источник фото: телеканал «360»

Раньше популярность нелегального извоза объяснялась разницей в цене. С водителем можно было торговаться, и поездка выходила дешевле. Но с приходом сетевых агрегаторов рынок такси изменился, а вместе с ним и цены.

В случае аварии вопрос денег станет еще существеннее. В официальных компаниях пассажир застрахован, и в случае чего потерпевшему выплатят компенсацию. С нелегалами все будет, конечно, сложнее. Впрочем, их количество стремительно уменьшается. Сейчас в черном списке Жуковского числится более 700 номеров нелегалов. А некоторые водители активистов знают уже в лицо и стараются избегать встреч.

«Нужно было ехать, вызвал автомобиль. Когда он приехал, проверил через ресурс и выявил, что автомобиль нелегальный. Хотел сесть, но водитель, видимо, меня узнал и уехал. Я остался в некоем недоумении, если честно», — рассказал начальник отдела по транспорту, связи и дорожной деятельности администрации г. о. Жуковский Александр Трейстер.

Источник фото: телеканал «360»

Единая база номеров появилась недавно, но уже показывает хорошие результаты. При помощи этого ресурса ГИБДД и Минтранс уже выявили более двух тысяч нелегальных таксистов. И это лишь в Подмосковье.

Итак, главное правило: никогда не стоит подсаживаться в такси на улице, лучше вызвать автомобиль посредством приложения или по телефону. И если все выглядит официально, то расслабляться тоже нельзя. Лучше проверить машину на сайте проверьтакси.рф.