Подмосковье 15 февраля 2023, 10:30 Свыше тысячи человек выйдут на старт лыжной гонки в Красногорске 19 февраля

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Красногорский лыжный марафон в этом году приурочили ко Дню защитника Отечества. Мероприятие пройдет 19 февраля на стадионе «Зоркий». На старт выйдут свыше тысячи любителей активного образа жизни, рассказали в Минспорте региона.

Соревнования пройдут на дистанциях от 750 метров до 50 километров. Принять участие смогут все желающие, в том числе дети. Узнать подробнее о событии можно на сайте.

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