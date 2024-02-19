Подмосковье 19 февраля 2024, 16:28 Свыше тысячи человек пришли на фестиваль «Зов холода» в Талдоме пресс-служба министерства культуры и туризма МО / Министерство культуры и туризма Московской области

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Северный фестиваль «Зов холода» прошел в парке «Солнечный берег» в Талдоме 17 февраля. Его посетили больше тысячи человек. Для них организовали интерактивные зоны «Хижина шамана», «Эскимосская хижина» и стрит-арт площадку.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, для гостей выступил этнический ансамбль «Кочевник», провели хоровод и интерактивные программы. желающие смогли прокатиться на оленьей упряжке и пони, а также приобрести изделия ручной работы местных мастеров.

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