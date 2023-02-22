22 февраля 2023, 16:45
Свыше тысячи блинов раздали пассажирам «Мострансавто» в Подмосковье
«Мострансавто» раздало свыше 1,2 тысячи блинов пассажирам с 20 по 22 февраля. Получить угощение можно было на вокзалах и автостанциях компании, а также на остановках с интенсивным пассажиропотоком.
Блинами угощали пассажиров в 22 городах Подмосковья. Среди них Фрязино, Орехово-Зуево, Куровское, Воскресенск, Подольск, Электрогорск и другие.
Реклама
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Реклама
Автобусы
Общественные акции
Реклама
Реклама