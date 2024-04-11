Подмосковье 11 апреля 2024, 18:48 Свыше ста наборов сухих блюд сделали волонтеры Балашихи для бойцов СВО Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Читать 360tv в

Более ста наборов сухих супов и других блюд собрали «Волонтеры Подмосковья» в Общественной палате Балашихи для бойцов специальной военной операции. Они приняли участие в мастер-классе по фасовке блюд готового приготовления.

Наборы изготавливает жительница Балашихи Ксения и обычно на упаковку уходит неделя. С помощью волонтеров удалось справиться с задачей за 15 минут.

Реклама

«В региональном ресурсном центре „Волонтеры Подмосковья“ прошел мастер-класс по фасовке блюд готового приготовления, который наш волонтер Ксюша на территории округа готовит для воинов Отечества. Когда обычные жители выходят с предложениями о помощи бойцам, мы это очень ценим. Это помогает приближать нашу победу», — сказала руководитель регионального ресурсного центра Елена Жарова.

Гуманитарную помощь для участников специальной военной операции принимают в двух постоянных пунктах по адреса: проспект Ленина, 7/1 и Парковая, 7.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что бойцам доставили подарки от школьников Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».