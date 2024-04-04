Подмосковье 04 апреля 2024, 16:38 «Доставлены в зону СВО». Андрей Воробьев — о подарках бойцам от школьников Подмосковья Воробьев рассказал о доставке подарков от школьников Подмосковья в Донбасс Пресс-служба губернатора Московской области

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В марте во всех школах Подмосковья прошла «Неделя добрых дел», во время которой дети плели маскировочные сети, писали письма участникам СВО, делали для бойцов сладости и сувениры. Акцию поддержал губернатор Андрей Воробьев, к делу с удовольствием присоединились родители и педагоги. Фура с 20 тоннами подарков уже прибыла в Донбасс.

«В „Неделе добрых дел“ участвовало более полутора тысяч школ нашего региона, никто не хотел оставаться в стороне. Школьники сплели 550 маскировочных сетей. Посчитали, что, если их сложить, то получится полтора футбольных поля. Ребята написали больше 150 тысяч писем на фронт. Как говорят наши бойцы, это всегда очень трогательные и ценные для них слова. Все подарки, сделанные с теплотой и самыми добрыми эмоциями, уже доставлены в зону СВО и жителям Донбасса», — рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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Он подчеркнул, что добрые дела объединяют Подмосковье.

Пресс-служба губернатора Московской области

Волонтеры Подмосковья доставили посылки на фронт, а также в Черногвардейский территориальный центр города Макеевки, храм Архистратига Михаила, мобильный госпиталь Святителя Алексия и на полевую кухню в Мариуполе. Подарки получили в детском саду № 1 в Новоазовске, а также в детской воскресной школе Свято-Усекновенского храма, специальной школе-интернате № 28 и храме Иоанна Златоуста в Донецке.

Пресс-служба губернатора Московской области

«Акция „Доброе дело“, в рамках которой прошла „Неделя добрых дел“, вот уже два года проходит в Подмосковье. За это время в зону СВО и новые регионы России отправлено свыше 5,6 тысячи тонн полезных товаров. Такая помощь стала неотъемлемой частью жизни для многих неравнодушных людей нашего Подмосковья — от школьников до пенсионеров», — говорит заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

Пресс-служба губернатора Московской области

Во многих городских округах решили привнести в акцию что-то свое. Так, в Краснознаменске дети организовали благотворительную ярмарку — все собранные средства они отправят на поддержку сверстников, чьи родители находятся в зоне СВО. Ученики лично доставили пряники, письма и маскировочные сети от своих школ в пункт гуманитарной помощи в Одинцове.

Пресс-служба губернатора Московской области

В Раменском округе юнармейцы из школы № 21 навестили участников СВО, которые сейчас проходят лечение и реабилитацию. Ребята подготовили небольшой концерт и провели шуточную викторину, чтобы поднять настроение военнослужащим. Бойцов угостили блинами, домашней выпечкой и пряниками.

Пресс-служба губернатора Московской области

«Мы очень благодарны за подарки, гостинцы, которые нам привезли. Для нас все еще остается актуальной гуманитарная помощь. Поэтому большое спасибо школьникам, учителям, родителям из Московской области, которые собирают ее для нас. Спасибо волонтерам, доставляющим все самое необходимое по адресам. Это очень добрая, отзывчивая акция», — поблагодарили участников «Недели добрых дел» жители ДНР.

Неделю назад семьи с детьми из Белгорода приехали в Подмосковье в конце марта. Здесь их обеспечат всем необходимым, о чем рассказал губернатор Андрей Воробьев. Ребят поселили в детских лагерях Волоколамска, Пушкино, Коломны и Клина.

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