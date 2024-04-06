Подмосковье 06 апреля 2024, 16:51 Свыше миллиона пассажиров перевезли автобусы и троллейбусы Химок с начала года пресс-служба администрации городского округа Химки

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С начала текущего года автобусы и троллейбусы городского округа Химки перевезли более миллиона пассажиров. В Химках функционирует около 100 маршрутов, обеспечивающих доступность и удобство передвижения по городу.

Среди всех маршрутов наибольшей популярностью пользуются автобусный маршрут № 3 и троллейбусный маршрут № 202. С начала года на них проехали более 900 тысяч человек.

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«Троллейбусы — относительно молодой транспорт для нашего округа, существует чуть больше 20 лет в нашем муниципалитете и никогда не теряет свою актуальность среди жителей», — рассказал депутат Химок Александр Васильев.

В наземном транспорте Подмосковья реализована система безналичной оплаты проезда. Пассажиры могут использовать социальные, банковские и транспортные карты «Стрелка» и «Тройка», прикладывая их к валидаторам для оплаты.

Напомним, что оплата наличными или переводом водителю не предусмотрена и квалифицируется как безбилетный проезд, за который предусмотрен штраф в размере одной тысячи рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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