Подмосковье 01 апреля 2024, 15:32 Свыше миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю Министерство благоустройства Московской области

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За неделю парки Подмосковья посетили 1,3 миллиона гостей. Самым популярным местом отдыха стал парк Толстого в Химках.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, в среднем в будние дни парки посещали 203 тысячи человек. В субботу там побывали 239 тысяч гостей, а всего в выходные — 358 тысяч.

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«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

В ведомстве добавили, что за неделю 51 тысяча человек постеили парк Толстого в Химках, 37 тысяч — парк Мира в Мытищах, 34 тысяч — «Пехорку» в Мытищах, 29 тысяч — Фабричный в Истре и по 26 тысяч — Сестрорецкий в Клину и Центральный парк Лыткарина.

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