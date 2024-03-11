Подмосковье 11 марта 2024, 13:20 Свыше миллиона человек побывали в парках Подмосковья за неделю Пресс-служба Минблаго МО

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За неделю парки Подмосковья посетили 1,2 миллиона человек. Это на 415 тысяч больше, чем неделей ранее, рассказали в министерстве благоустройства региона.

За неделю парк «Пехорка» в Балашихе посетили 49 тысяч человек. Еще 41 тысяча отдохнула в парке Толстого в Химках, 36 тысяч — в Центральном парке Пушкино, 32 тысячи — в «Фабричном» в Истре, и 31 тысяча — в парке «Мира» в Мытищах.

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«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 52 лыжные трассы, 33 катка с искусственным льдом, 43 возводимые горки и восемь каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области»,— сказал глава министерства Михаил Хайкин.

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