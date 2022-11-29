Подмосковье 29 ноября 2022, 14:09 Свыше 900 елок установят в парках Подмосковья в этом году

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Подмосковье начало подготовку к новогодним праздникам. Парки, скверы и другие общественные места заиграют яркими красками уже 1 декабря, рассказали в Минблагоустройства региона. Всего в этом году украсят свыше 900 елок.

В парках установят теплые зоны, фотозоны, а также подсветят свыше тысячи деревьев и развесят 56,5 километра гирлянд. Во дворах, скверах и на площадях установят 935 елок, из которых искусственными будут 450.

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Также улицы украсят 1186 светящихся фигур, в парках обустроят 90 ледяных горок, 765 катков и 150 лыжных трасс.

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