Подмосковье 23 ноября 2022, 14:12 Свыше 90 домов отремонтировали в Балашихе с начала года

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По программе капитального ремонта в этом году в Балашихе отремонтировали 96 многоквартирных домов. На работы выделили два миллиарда рублей, рассказали в МинЖКХ Подмосковья.

В ходе ремонта было отремонтировано 13 крыш, три фасада, заменили инженерные системы в 69 домах и 18 лифтов в семи зданиях.

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Глава министерства Антон Велиховский напомнил, что Подмосковье реализует самую масштабную программу капремонта в стране. По ней до 2049 года преобразятся свыше 44 тысяч объектов.

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Работы уже завершили на 15,8 тысячи их них. В этом году ремонт проведут в 3849 домах. Узнать, где именно проведут работы, можно на сайте ФКР.

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